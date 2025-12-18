Haberler

Almanya Maiye Bakanı Lars Klingbeil:  Zor Yıllar Geliyor, Herkes Tasarrufu Hissedecek

Güncelleme:
Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, ülkenin zor yıllarla karşı karşıya olduğunu ve 2028 yılına kadar yaklaşık 60 milyar avro tasarruf yapılması gerektiğini belirtti. Kesintilerin adil bir şekilde paylaşılacağını vurguladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Maliye Bakanı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Lars Klingbeil, 2028'e kadar yaklaşık 60 milyar avroluk tasarruf gerektiğini belirterek "Zor yıllar geliyor, herkes bunu hissedecek" dedi. Klingbeil, kesintilerin adil biçimde paylaşılacağını söyledi.

ZDF Televizyonunda yayınlanan Das Jahr 2025 (2025 Yılı) programında konuşan Klingbeil, önümüzdeki yıllarda federal bütçede ciddi zorluklar yaşanacağını ve bunun tasarruf önlemleri olmadan mümkün olmayacağını söyledi. Klingbeil, "Çok zor yıllar olacak. Önümüzdeki yıllarda insanlardan fedakarlık isteyeceğiz. Herkes tasarruf yapıldığını hissedecek" dedi.

Klingbeil, Almanya'nın mali açıdan iflasın eşiğinde olmadığını vurgulayarak, "Ülke batmış değil, uçurumun kenarında da değil. Sorunlar çözülebilir" dedi. Klingbeil, 2028 yılına kadar yaklaşık 60 milyar avroluk tasarruf yapılması gerektiğini söyledi.

Kesintilerin ayrıntılarına girmeyen Klingbeil, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU)  ve  Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) parti liderlerinin ilerleyen dönemde ortak ve kapsamlı bir paket açıklayacağını söyledi. Bu paketin adil olması gerektiğini vurgulayan Klingbeil, "Herkes yükün adil şekilde paylaşıldığını görecek. Bedeli sadece tek bir kesim ödemeyecek" dedi.

Klingbeil, aynı zamanda kendi partisine de değişime açık olma çağrısında bulunarak, SPD'nin mevcut durumu korumaya çalışan bir parti olarak algılanmasının geçmişte zarar verdiğini belirtti.

"Sosyal Demokratlar, değişimin öncüsü olduğunda başarılı olur. Geriden gelen değil, dönüşümün başını çeken bir parti olmalıyız" diyen Klingbeil, SPD'nin ülkeyi değiştirmeye istekli bir çizgiye oturması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA / Dünya
