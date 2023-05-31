Almanya, Lübnan ve Bosna Hersek'teki misyonlardaki askerlerinin görev süresini uzattı

Almanya, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü ve Avrupa Birliği Barış Gücü'ndeki askerlerinin görev süresini 1 yıl uzatma kararı aldı. Almanya'nın Orta Doğu'da barış ve istikrarı desteklemeye devam etmek istediği belirtildi.

Alman hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ve Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR Althea) misyonlarındaki Alman askerlerinin görev süresini 1 yıl uzatma kararı aldı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, bakanlar kurulunun, UNIFIL ve EUFOR Althea misyonlarındaki Alman askerlerinin görev süresini 30 Haziran 2024'e kadar uzatma kararı aldığını söyledi.

Almanya'nın Orta Doğu'da barış ve istikrarı desteklemeye devam etmek istediğini ifade eden Hebestreit, UNIFIL misyonunun Lübnan'daki kırılgan güvenlik ortamında önemli bir istikrar unsuru olmaya devam ettiğini kaydetti.

Sözcü Hebestreit, EUFOR Althea'ya katılımını devam ettirmek isteyen Alman hükümetinin Batı Balkanlar'da güvenlik ve istikrara yönelik taahhüdünü ve Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne (AB) yakınlaşma süreci için gerekli olan reformlara verdiği desteği vurguladığını belirtti.

Bakanlar kurulunun aldığı kararların Federal Meclis tarafından da onaylanması gerekiyor.???????