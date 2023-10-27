Almanya, Lübnan ordusuna yakıt ve tıbbi ürün sağlama taahhüdünde bulundu

Almanya, Lübnan ile bir anlaşma imzalayarak Lübnan ordusuna 2 milyon euro değerinde yakıt ve tıbbi ürün sağlamayı taahhüt etti. Anlaşma, Lübnan ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

BEYRUT, 27 Ekim (Xinhua) -- Almanya, Perşembe günü Lübnan ile bir anlaşma imzalayarak Lübnan ordusuna 2 milyon euro (2.1 milyon ABD doları) değerinde yakıt ve tıbbi ürün sağlamayı taahhüt etti.

Anlaşma, Lübnan ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Lübnan ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre anlaşma, Lübnan ordusu komutanı Joseph Avn ve Almanya'nın Lübnan Büyükelçisi Kurt Georg Stoeckl-Stillfried arasında imzalandı.

Açıklamada iki yetkilinin ayrıca iki ülke orduları arasındaki işbirliğini artırma konusunu ele aldıkları belirtildi.

Lübnan ordusu, 2019 yılından bu yana ülkeyi sarsmaya devam eden ekonomik ve mali krizden ağır şekilde etkilendi. Kriz, Lübnan lirasının çökmesine ve askerler de dahil olmak üzere kamu sektörü çalışanlarının maaşlarının değer kaybetmesine neden oldu.