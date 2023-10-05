Almanya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Carsten Breuer, Lübnan ordusuna yakıt ve tıbbi malzeme yardımı yaptıklarını duyurdu. Yardımların toplam değeri 2 milyon euro olarak açıklandı.

Almanya, Lübnan ordusuna yakıt ve tıbbi malzeme yardımı yapıyor

BEYRUT, 5 Ekim (Xinhua) -- Almanya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Carsten Breuer, Lübnan ordusuna yakıt ve tıbbi malzeme yardımı yaptıklarını duyurdu.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'na göre Breuer, Çarşamba günü Beyrut'ta Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Lübnan ordusuna yapılan yakıt yardımının 1 milyon euro değerinde olduğunu söyleyen Breuer, tıbbi malzeme yardımı için de 1 milyon euro tahsis edildiğini belirtti.

İki genelkurmay başkanı, Alman ve Lübnan orduları arasında işbirliği yollarını görüştü.

Törenin adından Milli Savunma Bakanlığı bahçesindeki anıta çelenk bırakıldı.