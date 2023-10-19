Almanya, Lübnan'daki Vatandaşlarını Ülkeyi Terk Etme Çağrısı Yaptı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Almanya'nın Beyrut'taki Büyükelçiliği, Lübnan'da yaşanan protesto ve ayaklanmaların ardından çıkış seçeneklerinin hala mevcut olduğunu belirterek, Türkiye veya diğer ülkelerde aktarmalı uçuşlar yapılmasını önerdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD ve İngiltere'nin ardından Almanya da, vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmesini istedi. Almanya'nın Beyrut'taki Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ardından Lübnan'ın birçok şehrinde protesto ve ayaklanmaların yaşandığı belirtilerek, Lübnan'daki Almanya vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunuldu.

Büyükelçilik, Lübnan'dan çıkış seçeneklerinin hala mevcutken kullanılmasına vurgu yaparak, Almanya'ya doğrudan uçuş yoksa Türkiye veya diğer ülkelerde aktarmalı uçuşlar yapılmasını önerdi. - BERLİN