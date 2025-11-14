Haberler

Almanya Koalisyon Hükümeti Ekonomi İçin Yeni Tedbir Paketi Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'daki koalisyon hükümeti, ekonomideki durgunluğu aşmak ve rekabet gücünü artırmak için yeni bir ekonomik tedbir paketi üzerinde anlaştı. Uçak biletleri vergisi düşürülecek, sanayiye ucuz elektrik desteği sağlanacak ve 'Almanya Fonu' kurulacak.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)Almanya'da Hiritisyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat parti (SPD)'den oluşan koalisyon hükümeti, ekonomideki durgunluğu aşmak ve ülkenin rekabet gücünü artırmak amacıyla yeni bir ekonomik tedbir paketi üzerinde uzlaştı. Başbakan Friedrich Merz, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Çalışma Bakanı Bärbel Bas ve CSU Genel Başkanı Markus Söder ortak bir basın açıklaması yaptı.

Hiristiyan Birlik Parti (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, Alman ekonomisinin hala "büyük baskı altında" olduğunu ifade ederek, "Amacımız yatırımları mümkün kılmak ve rekabet gücünü yeniden tesis etmek" dedi. Sosyal Demokrat Parti (SPD)'li Bakanlar Klingbeil ve Bas ise hükümetin ekonomiyi desteklemek için üzerine düşeni yaptığını vurguladı.

Uçak bileti vergisi düşüyor

Koalisyon, 1 Temmuz 2026'dan itibaren hava yolu biletlerinden alınan vergiyi azaltma kararı aldı. Başbakan Merz, indirimin yaklaşık 350 milyon euroluk bir büyüklüğe denk geldiğini açıkladı. Vergi kaybının ulaştırma bütçesinden karşılanacağı bildirildi. Ayrıca hükümet, 2029'a kadar sektörde ücret ve harçların yüzde 10'dan fazla azaltılmasını hedefliyor. Mayıs 2024'te artırılan vergiler nedeniyle Almanya çıkışlı uçuşların pahalanması, birçok şirketin düşük maliyetli ülkelere yönelmesine yol açmıştı.

Sanayiye ucuz elektrik desteği

Sanayiyi desteklemek için 2026–2028 dönemi boyunca devlet destekli bir "endüstriyel elektrik fiyatı" uygulanacak. Merz, hedeflenen fiyatın kWh başına 5 cent olacağını söyledi. Bunun yanında, daha güçlü ve esnek Gaskombine çevrim santrallerinin kurulması için stratejiye onay verildi.

2026'da toplam 8 gigawattlık kapasite için ihale süreci başlatılacak ve santrallerin 2031'e kadar devreye alınması planlanıyor. Merz, planın AB Komisyonu'ndan onay alma konusunda olumlu işaretler aldıklarını belirtti.

"Almanya Fonu" kuruluyor

Ekonomiye yeni bir hız kazandırmak amacıyla "Almanya Fonu" adıyla yeni bir yatırım mekanizması kurulacak. Fonla, kamu yatırımlarının yanında özel sermayenin de harekete geçirilmesi amaçlanıyor.

Maliye Bakanı Klingbeil, fonun "özel yatırımlar için bir bağlantı noktası" olacağını belirtti. Daha önce 10 milyar euroluk kamu kaynağıyla 100 milyar euroluk özel yatırım yaratılması hedeflenmişti ancak yeni pakette güncel rakam açıklanmadı.

Fon kapsamında özellikle enerji alanı ve güvenlik politikalarıyla bağlantılı start-up'ların desteklenmesi planlanıyor. Fonun ayrıntıları, Klingbeil ve Ekonomi Bakanı Katherina Reiche tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak.

Kaynak: ANKA / Dünya
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detay

Şehit pilotumuz ile ilgili kahreden detay! Meğer aylar önce....
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
CHP lideri Özel'den şehit ailesine ziyaret: 3 günlük milli yas ilan edilmeli

Özel'den şehitlerimiz için dikkat çeken çağrı! Gözler şimdi Erdoğan'da
Amedspor, bahis soruşturmasında ceza alan 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti

Bahis cezası alan 5 ismin sözleşmesini feshettiler
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, kilosu 345 bin TL'den satılıyor

Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, 345 bin TL'den satılıyor
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Şehidimizin babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürekleri dağlayan sözler: Vatanıma verdim ben onu

Şehit babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürekleri dağlayan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'tan çözüm, iki devletin var olmasından geçiyor

Yeni liderin ilk ziyareti Ankara'ya! Erdoğan'ın çözüm için mesajı net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.