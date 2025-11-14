Almanya Koalisyon Hükümeti Ekonomi İçin Yeni Tedbir Paketi Açıkladı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da Hiritisyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat parti (SPD)'den oluşan koalisyon hükümeti, ekonomideki durgunluğu aşmak ve ülkenin rekabet gücünü artırmak amacıyla yeni bir ekonomik tedbir paketi üzerinde uzlaştı. Başbakan Friedrich Merz, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Çalışma Bakanı Bärbel Bas ve CSU Genel Başkanı Markus Söder ortak bir basın açıklaması yaptı.

Hiristiyan Birlik Parti (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, Alman ekonomisinin hala "büyük baskı altında" olduğunu ifade ederek, "Amacımız yatırımları mümkün kılmak ve rekabet gücünü yeniden tesis etmek" dedi. Sosyal Demokrat Parti (SPD)'li Bakanlar Klingbeil ve Bas ise hükümetin ekonomiyi desteklemek için üzerine düşeni yaptığını vurguladı.

Uçak bileti vergisi düşüyor

Koalisyon, 1 Temmuz 2026'dan itibaren hava yolu biletlerinden alınan vergiyi azaltma kararı aldı. Başbakan Merz, indirimin yaklaşık 350 milyon euroluk bir büyüklüğe denk geldiğini açıkladı. Vergi kaybının ulaştırma bütçesinden karşılanacağı bildirildi. Ayrıca hükümet, 2029'a kadar sektörde ücret ve harçların yüzde 10'dan fazla azaltılmasını hedefliyor. Mayıs 2024'te artırılan vergiler nedeniyle Almanya çıkışlı uçuşların pahalanması, birçok şirketin düşük maliyetli ülkelere yönelmesine yol açmıştı.

Sanayiye ucuz elektrik desteği

Sanayiyi desteklemek için 2026–2028 dönemi boyunca devlet destekli bir "endüstriyel elektrik fiyatı" uygulanacak. Merz, hedeflenen fiyatın kWh başına 5 cent olacağını söyledi. Bunun yanında, daha güçlü ve esnek Gaskombine çevrim santrallerinin kurulması için stratejiye onay verildi.

2026'da toplam 8 gigawattlık kapasite için ihale süreci başlatılacak ve santrallerin 2031'e kadar devreye alınması planlanıyor. Merz, planın AB Komisyonu'ndan onay alma konusunda olumlu işaretler aldıklarını belirtti.

"Almanya Fonu" kuruluyor

Ekonomiye yeni bir hız kazandırmak amacıyla "Almanya Fonu" adıyla yeni bir yatırım mekanizması kurulacak. Fonla, kamu yatırımlarının yanında özel sermayenin de harekete geçirilmesi amaçlanıyor.

Maliye Bakanı Klingbeil, fonun "özel yatırımlar için bir bağlantı noktası" olacağını belirtti. Daha önce 10 milyar euroluk kamu kaynağıyla 100 milyar euroluk özel yatırım yaratılması hedeflenmişti ancak yeni pakette güncel rakam açıklanmadı.

Fon kapsamında özellikle enerji alanı ve güvenlik politikalarıyla bağlantılı start-up'ların desteklenmesi planlanıyor. Fonun ayrıntıları, Klingbeil ve Ekonomi Bakanı Katherina Reiche tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak.