Almanya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı Kanada, Polonya ve Arnavutluk'un ardından Almanya Federal Meclisi (Bundestag), İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı. Kanada, Polonya ve Arnavutluk'un ardından Almanya Federal Meclisi (Bundestag), İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı. Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, hem Almanya'nın hem de Polonya'nın onaylama haberini Almanca ve Lehçe teşekkür ederek duyurdu. Demirören Haber Ajansı / Dünya Finlandiya Almanya Polonya İsveç Dünya Haberler

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