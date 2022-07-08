Almanya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı - Haberler

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Almanya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Almanya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı

Kanada, Polonya ve Arnavutluk'un ardından Almanya Federal Meclisi (Bundestag), İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı.

Kanada, Polonya ve Arnavutluk'un ardından Almanya Federal Meclisi (Bundestag), İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı. Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, hem Almanya'nın hem de Polonya'nın onaylama haberini Almanca ve Lehçe teşekkür ederek duyurdu.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Finlandiya Almanya Polonya İsveç Dünya Haberler

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