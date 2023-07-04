Almanya, İsrail ve Filistin'deki Durumu Endişeyle Takip Ediyor

Almanya, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu büyük bir endişeyle takip ettiğini belirterek, sorumluluğu bulunan herkese durumu yatıştırmak için çaba gösterme çağrısı yaptı. İsrail'in Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı baskın ve hava saldırıları ikinci gününde devam ediyor.

Almanya, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu büyük bir endişeyle takip ettiğini belirterek, sorumluluğu bulunan herkese durumu yatıştırmak için çaba gösterme çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sorumluluğu bulunan herkes, gergin güvenlik durumunu yatıştırmak ve daha fazla şiddeti önlemek için mümkün olan en büyük çabayı göstermelidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun büyük bir endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Siyasi bir çözüm bulunmadan, şiddetin temel nedenlerini ele almanın mümkün olmayacağı aktarılan açıklamada, Cenin mülteci kampında iki gündür devam eden İsrail askeri operasyonunda uluslararası hukuk çerçevesinde orantılılık ilkesine riayet edilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, sivillerin korunmasının her zaman birinci öncelik olması ve insani yardım çalışanlarının yeterli erişimi sağlanması gerektiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin, dün günün ilk saatlerinde, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı baskın ve hava saldırıları ikinci gününde devam ediyor. Saldırılarda, 10 Filistinli hayatını kaybetti, 20'si ağır yaklaşık 100 kişi yaralandı.