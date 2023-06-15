Almanya, İsrail'den Arrow 3 hava ve füze savunma sistemi satın alacak

İsrail Savunma Bakanlığı, Almanya'nın İsrail'den "Arrow 3" hava ve füze savunma sistemi alacağını duyurdu. Almanya Savunma Bakanlığı ile Federal Meclis Bütçe ve Savunma Komitelerinin, İsrail-ABD ortak yapımı "Arrow 3" hava ve füze savunma sistemini satın almak için gerekli adımları başlatma taahhüdünü onaylamasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, Almanya'nın İsrail'den "Arrow 3" hava ve füze savunma sistemi alacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığı ile Federal Meclis Bütçe ve Savunma Komitelerinin, İsrail-ABD ortak yapımı "Arrow 3" hava ve füze savunma sistemini satın almak için gerekli adımları başlatma taahhüdünü onaylamasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

İsrailli yetkililerin, satın alma sözleşmesini sonuçlandırmak için Alman mevkidaşlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Gerekli satış onayının sağlanması için İsrail Savunma Bakanlığı yetkililerinin sürekli iletişim halinde olduğu ABD yönetiminin satış için onay vermesinin ardından Almanya'nın taahhüt mektubu imzalayacağı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığınca, ABD Füze Savunma Ajansı ve İsrail Havacılık Endüstrisi işbirliğinde geliştirdiği ve balistik füzeleri engellemek için tasarladığı "Arrow 3"ün, "türünün dünyadaki en gelişmiş sistemlerinden biri" olduğu belirtiliyor.

İsrailli ve Alman yetkililer, hava savunma sistemlerinin temini için Eylül 2022 ve Nisan 2023'te bir araya gelmişti.