Almanya, İsrail'deki Alman vatandaşlarının Hamas tarafından kaçırılması ve öldürülmesi şüphesiyle soruşturma başlattı
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Almanya'nın Karlsruhe kentindeki Federal Savcılık, İsrail'deki Alman vatandaşlarının Hamas tarafından kaçırıldığı ve öldürüldüğü şüphesiyle soruşturma başlattı. Hamas üyelerine yönelik terör örgütüne üyelik şüphesiyle soruşturma yapılacak.
Almanya'nın Karlsruhe kentindeki Federal Savcılığın, İsrail'deki Alman vatandaşlarının Hamas tarafından kaçırıldığı ve öldürüldüğü şüphesiyle soruşturma başlattığı bildirildi.
Bild gazetesinin, Federal Savcılık Sözcüsü'nün açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Savcılık, kimlikleri henüz bilinmeyen Hamas üyelerine yönelik, "terör örgütüne üyelik" şüphesiyle soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı saldırının ardından bölgede bulunan Alman vatandaşlarının kaçırılması ve öldürülmesine ilişkin şüphelerin araştırılacağı ifade edildi.