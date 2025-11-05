Haberler

Almanya İslamcı Örgüt Müslüman İnteraktif'i Yasakladı

Güncelleme:
Almanya, anayasal düzene aykırı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle Müslüman İnteraktif adlı İslamcı oluşumu yasaklayarak tüm mal varlıklarına el koydu. İçişleri Bakanı Dobrindt, örgütün sokaklarda nefret yaydığını belirtirken, İslam Kuşağı ve İslam Gerçeği grupları hakkında da soruşturma başlatıldı.

Haber: İlhan Baba

Bakan Dobrindt, "Sokaklarımızda hilafet çağrısı yapan, İsrail ve Yahudilere karşı nefret yayan, kadınların ve azınlıkların haklarını hiçe sayanlara karşı hukuk devletimizin tüm gücüyle mücadele ediyoruz. Toplumumuzu nefretle zehirleyen ve demokrasimizi içeriden çökertmeye çalışan bu tür örgütlere izin vermeyeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı ayrıca İslam Kuşağı ve İslam Gerçeği adlı yapılanmalar hakkında da soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmalar kapsamında Hamburg, Berlin ve Hessen eyaletlerinde sabah saatlerinde yedi adrese polis baskını düzenlendi.

Soruşturmanın, bu grupların Müslüman İnteraktif ile bağlantılı olup olmadığını ve benzer şekilde anayasal düzene aykırı faaliyet gösterip göstermediklerini ortaya çıkarmayı amaçladığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasına göre Müslüman İnteraktif, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerini reddediyor, İsrail'in var olma hakkını tanımıyor ve halklar arası barış ilkesine aykırı tutum sergiliyor.

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın raporuna göre söz konusu üç grup 2003'ten beri Almanya'da yasaklı olan "Hizb ut-Tahrir" örgütüne ideolojik olarak yakın.

Söz konusu grupların özellikle genç ve Almanca konuşan Müslümanlara hitap ettiği, sosyal medyada profesyonel içerikler üreterek popüler kültürden yararlandığı belirtildi. 2024 raporuna göre Müslüman İnteraktif, geçen yıl Filistin konulu gösterilerde binden fazla kişiyi bir araya getirmişti.

Yetkililer, bu örgütlerin doğrudan şiddet çağrısı yapmadığını, ancak radikal ve anayasa karşıtı bir İslam anlayışını yaydığını ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
