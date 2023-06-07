Almanya ile Hindistan arasında denizaltı üretimi için mutabakat zaptı imzalandı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Hindistan temasları sırasında denizaltı üretimi projesi için mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Alman çelik üreticisi ThyssenKrupp ve Hintli şirket Mazagon, 6 denizaltı için işbirliği yapacak. Hindistan hükümeti henüz işbirliği ortağı konusunda karar vermedi.

Almanya ile Hindistan hükümetleri arasında denizaltı üretimi konusunda mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Hindistan temasları sırasında yaptığı açıklamada, denizaltı üretimi projesi için mutabakat zaptı imzalandığını ifade etti.

Mutabakat zaptı uyarınca, Alman çelik üreticisi ThyssenKrupp ve Hintli şirket Mazagon teslim edilecek 6 denizaltı için işbirliği yapacak.

Pistorius mutabakat zaptının imzalanmasına ilişkin, "Bunun yanı sıra bugün çok önemli bir sinyal vermiş bulunuyoruz. Kilit bir teknoloji için dönü m noktası olduğu söylenebilir." dedi.

ThyssenKrupp'tan yapılan açıklamada da sipariş verilmesi halinde kendilerinin denizaltıların inşası ve tasarımının yanı sıra danışmanlık faaliyetlerinden, Mazagon'un ise inşa ve teslimattan sorumlu olacağı belirtildi. Açıklamada, "Yeni denizaltıların inşası Hindistan'da yapılacak ve böylece yerel değer oluşturulmasına önemli katkı sağlanacak." denildi.

Pistorius önceki gün yaptığı açıklamada da Hindistan'ın gelecekte Avustralya ve Japonya gibi stratejik bir ortak olarak görülmesini ve böylece silahlanma işbirliğinin çok daha kolay hale gelmesini istemişti.

Hindistan hükümeti 6 denizaltının ülkede üretilmesi için işbirliği ortağı arasa da henüz karar vermiş değil.

İspanya ve Güney Kore'den teklif veren şirketlerin de bu konuda rekabet halinde olduğu ifade ediliyor.

Hindistan donanması için 6 denizaltının maliyetinin yaklaşık 5 milyar dolar olacağı belirtildi.