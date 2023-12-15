Almanya her yıl 100 imam yetiştirecek: Hedef Türkiye'den gönderilen imamların yerini almaları

Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkede sıkça tartışılan Türkiye’den Almanya’ya imam gönderilmesi uygulamasının kademeli olarak sonlandırılacağını açıkladı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) de yaptığı açıklamada “değişim ihtiyacının farkındayız” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “uzun süren müzakereler” sonucunda Türk Diyanet İşleri Bakanlığı ve DİTİB ile mutabakata varıldığı belirtildi.

Mutabakat ile her yıl Almanya’da 100 imam yetiştirilecek. Ortak bir eğitim programı ile yetiştirilen bu imamların Türkiye’den gönderilen imamların yerine geçmesi amaçlanıyor.

DİTİB’in mevcut eğitim programlarının yanı sıra ek bir eğitim programının daha uygulanması planlanıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, bunun için Osnabrück Üniversitesi çatısı altında 2019 yılında kurulan Almanya İslam Koleji ile de iş birliğinin hedeflendiği belirtildi.

Eğitimler sonucu Almanya’da yetiştirilen imamlar, kademeli olarak Türkiye’den geçici sürelerle gönderilen imamların yerini alacak.

Merkezi Almanya’nın Köln kentinde bulunan DİTİB, yaklaşık 900 camii ile Almanya’daki en büyük Müslüman kuruluşların başında geliyor. Bu camilerde ise yaklaşık 1000 imam görev yapıyor.

Alman İslam Konferansı’nın verilerine göre, Almanya’da 5,5 milyon Müslüman yaşıyor. Bu da Almanya nüfusunun yaklaşık yüzde 6,6’sı.

Almanya İçişleri Bakanı Feaser: Değerlerimizi savunan din görevlilerine ihtiyacımız var

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feaser, imamların Almanya’da yetiştirilmesi ve Türkiye’den gönderilen imamların yerini almasının Almanya’daki Müslüman toplulukların “entegrasyonu için önemli bir kilometre taşı” olduğunu belirtti.

Bakan Feaser, “Dilimizi konuşan, ülkemizi tanıyan ve değerlerimizi savunan din görevlilerine ihtiyacımız var” dedi.

Feaser ayrıca, imamların “dinler arası diyaloga katkıda bulunmasını ve toplumdaki inanç ile ilgili konularda tartışmalara katılmasını” istediklerini de söyledi.

DİTİB: Değişim ihtiyacının farkındayız

Almanya’ya Türkiye’den gönderilen imamlar konusu, siyasi propaganda ve casusluk iddiaları nedeniyle Berlin ve Ankara arasında zaman zaman gerilimlere neden oluyordu.

DİTİB de yaptığı açıklamada, “toplumsal hassasiyet ve beklentilerin gözetildiğine” vurgu yaptı.

Açıklamada ayrıca DİTİB’in “son on yıldır dil becerileri ve imamların sosyal entegrasyonu konusunda yoğun sosyo-politik tartışmaların odak noktasında olan değişim ihtiyacının da farkında” olduğu belirtildi.

Yılda 100 imamın eğitilmesini sağlamak için “maddi kaynak oluşturma noktasında DİTİB’e destek sözü” verildiğinin belirtildiği açıklamada, eğitim için bir “ön koşul olarak İslam ilahiyatı alanında lisans derecesine sahip olma” şartının da korunduğuna vurgu yapıldı.

DİTİB’ten yapılan açıklamada, konsept ve uygulama hakkındaki ayrıntıların gelecek yılın başında komuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Erdoğan-Scholz görüşmesinde de gündemdeydi

Konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kasım ayında Berlin’e yaptığı ziyarette de gündeme geldi.

Almanya'dan yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Almanya’da imam eğitimlerinin hızlandırılması ve Türkiye’den Almanya’ya imamların gönderilmesi uygulamasının kademeli olarak sonlandırılması konusunda uzlaştığı duyurulmuştu.

Almanya’nın eski başbakanı Angela Merkel, 2018 yılında Federal Meclis’te yaptığı bir konuşmada, Almanya’da imam eğitimine ihtiyaç olduğunu vurgulamış, “Bu, bizi daha bağımsız kılacak ve gelecek için gerekli” demişti.