Almanya, Gazze'ye yardım konvoyu gönderdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı tarihten bu yana ilk kez bir yardım konvoyunun Gazze'ye girdiğini duyurdu. Scholz, Gazze'deki insanların su, gıda ve ilaca ihtiyaçları olduğunu belirterek, hükümetin bu çatışmada yaşanan acıları hafifletmek için çaba sarf ettiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise yardım sevkiyatının umut ışığı olduğunu ve teslimatları artırmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez bir yardım konvoyunun Gazze'ye girdiğine ilişkin duyurunun önemli olduğunu belirtti.

Scholz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, "Gazze'deki insanlar için ilk insani yardımın şimdi geliyor olması iyi ve önemli." ifadesini kullandı.

Gazze'deki insanların su, gıda ve ilaca ihtiyaçları olduğuna dikkati çeken Scholz, "Onları yalnız bırakmayacağız. Hükümetimiz, bu çatışmada yaşanan acıları hafifletmek için tüm kanallardan çaba sarf etmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Teslimatları artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'ye ilk yardım sevkiyatına ilişkin haberlerin bu zor saatlerde bir umut ışığı olduğunu vurguladı.

Baerbock, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve teslimatları artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü Gazze'deki sivil halk her şeyden yoksun." ifadesini kullandı.