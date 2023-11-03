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Almanya, Gazze'den 30'dan fazla Alman vatandaşını tahliye etti

Almanya aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu 30'dan fazla Alman vatandaşının bugün Gazze'den tahliye edildiğini duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığı, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Kahire'deki Alman Büyükelçiliği, tahliye edilen Almanlarla ilgileniyor ve daha fazla Alman vatandaşının tahliye edilmesi için çalışmalar sürüyor.