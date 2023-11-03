Almanya, Gazze'den 30'dan fazla Alman vatandaşını tahliye etti
Dünya Haberleri
Almanya aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu 30'dan fazla Alman vatandaşının bugün Gazze'den tahliye edildiğini duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığı, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Kahire'deki Alman Büyükelçiliği, tahliye edilen Almanlarla ilgileniyor ve daha fazla Alman vatandaşının tahliye edilmesi için çalışmalar sürüyor.
Almanya aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu 30'dan fazla Alman vatandaşın bugün Gazze'den tahliye edildiğini duyurdu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, haberi X hesabından duyurdu.
Söz konusu paylaşımda, "Refah Sınır Kapısı'ndan iyi haber. Aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu 30'dan fazla Alman vatandaşı bugün Gazze'den ayrılabildi." ifadesine yer verildi.
Kahire'deki Alman Büyükelçiliğinin Gazze'den ayrılan Almanlarla ilgilendiği bilgisi paylaşılırken bölgeden daha fazla Alman vatandaşın tahliye edilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.