Almanya Federal Sayıştayı'ndan Hükümete Bütçe Uyarısı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Federal Sayıştayı (Deutscher Rechnungshof,) hükümete bütçe politikalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. 2026 yılı için hazırlanan federal bütçe taslağını inceleyen Sayıştay, hükümeti harcamaları kontrol altına almaya çağırdı.

Almanya Federal Sayıştayı raporuna göre,2026 yılında her üç eurodan biri borçla finanse edilecek. Raporda, "Hükümet harcamaları derhal ve yapısal olarak ele almalı. Devletin temel görevleri, mevcut gelirlerle finanse edilebilmeli" denildi.

Kurum, ekonomik büyüme beklentisine güvenmenin yeterli olmadığını, kalıcı tasarruflar yapılması, sübvansiyonların gözden geçirilmesi ve yatırımlara öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

2026 bütçesi 502,5 milyar euro harcama ve 81,8 milyar euro yeni borçlanma öngörüyor. Federal Meclis'te (Bundestag) görüşmeleri başlayan bütçenin perşembe günü onaylanması bekleniyor.