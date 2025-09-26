Almanya Federal Meclisi'nde Yeni Yargıçlar Seçildi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Federal Meclisi'nde yapılan ikinci tur oylamada Federal Anayasa Mahkemesi yargıçlığına Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayları Sigrid Emmenegger ve Ann-Katrin Kaufhold ile Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) adayı Günter Spinner seçildi.

Almanya Federal Meclisi'nde, Federal Anayasa Mahkemesi'nde görev yapacak 3 yargıç için seçim yapıldı. Seçimin ilk turu, SPD adayı Frauke Brosius-Gersdorf'a karşı Birlik Partileri içindeki itirazlar nedeniyle iptal edilmiş, daha sonra Emmenegger aday gösterilmişti.

Almanya Federal Meclisi'nde, Federal Anayasa Mahkemesi yargıçlığı için yapılan ikinci tur oylamada Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayları Sigrid Emmenegger ve Ann-Katrin Kaufhold ile Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) adayı Günter Spinner seçildi. 613 geçerli oy üzerinden yapılan gizli oylama sonunda Emmenegger 446, Kaufhold 440 ve Spinner 424 oy aldı.

CDU/CSU Fraksiyon Başkanı Jens Spahn, "Federal Anayasa Mahkemesi artık tam kapasiteyle çalışabilecek" derken; SPD Fraksiyon Başkanı Matthias Miersch, "Almanya demokrasisi için önemli bir gün" ifadelerini kullandı.

Yeni yargıçlar, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından ekim başında yapılacak atamayla görevlerine başlayacak.