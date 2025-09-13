Almanya Federal Anayasa Mahkemesi'ne Yeni Yargıç Adayları Belirlendi

Haberler

Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi için yeni yargıçların seçimi 25 Eylül'de yapılacak. Sosyal Demokrat Parti ve Hristiyan Birlik Partileri yeni adaylarını belirledi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi'ne yeni yargıçların seçimi için tarih belli oldu. Federal Meclis, 25 Eylül'de üç yeni yargıç için oylama yapacak.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), ilk adayı Frauke Brosius-Gersdorf'un adaylığında yaşanan sorunların ardından bu görev için Leipzig Federal İdari Mahkemesi yargıcı Sigrid Emmenegger ve Federal İş Mahkemesi yargıcı Günter Spinner'ı aday gösterdi. Hristiyan Birlik Parrtileri (CDU/CSU) ise Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Ann-Katrin Kaufhold'u aday olarak belirledi.

Yargıç Seçme Komisyonu 22 Eylül'de bir araya gelerek adayları görüşecek. Ancak 25 Eylül'de yapılacak oylama için parlamentonun seçim komitesinin de 22 Eylül'de adaylıkları onaylaması gerekiyor.

Son aşamada Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi'ne yeni yargıçların seçimi için adayların Federal Meclis'te 630 sandalyeden en az üçte ikisinin oyunu alması gerekiyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
