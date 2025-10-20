Almanya, F-35 Savaş Uçağı Alımını Artırıyor

ALMANYA'nın, hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla 15 adet F-35 savaş uçağı daha almayı planladığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre; Federal Meclis'in finans komitesine sunulan bütçe belgelerinde, Berlin'in yaklaşık 2,5 milyar avro tutarında yeni bir F-35 alımı için hazırlık yaptığı ifade edildi.

Söz konusu planın hayata geçmesi durumunda, Almanya'nın mevcut 35 uçaklık F-35 filosunun 50'ye çıkacağı ve yeni uçakların, soğuk savaş döneminden kalma Tornado savaş jetlerinin yerini almasının öngörüldüğü aktarıldı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un bu alım planını, Ukrayna savaşının ardından hız kazanan askeri modernizasyon çabalarının bir parçası olarak gündeme getirdiği belirtildi.