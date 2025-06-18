Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan İran ve İsrail Açıklamaları

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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'ın nükleer silah hedeflerinden vazgeçmesini ve müzakerelere dönmesini beklediklerini belirtti. Aynı zamanda, İsrail'e destek verdiklerini ancak somut bir talep olmadığını vurguladı.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, "İran'ın samimi niyet göstermesi ve nükleer silah hedefinden açıkça vazgeçmesi gerekir. İran'ın geçmiş davranışları güven vermiyor. Şimdi güven inşa etme sırası onlarda. İran'ın yeniden nükleer müzakere masasına dönmesi olumlu bir adım olacaktır" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Almanya'dan henüz herhangi bir silah ya da mühimmat desteği talebinde bulunmadığını söyledi.

"İsrail'e desteğimiz sarsılmaz. Ancak somut bir başvuru olmadan spekülasyon yapmak doğru olmaz" diyen Wadephul, Almanya'nın İsrail'in güvenliğine verdiği güçlü desteği yinelerken, barışçıl çözümlerin önemine dikkati çekti. Wadephul, "İran'ın samimi niyet göstermesi ve nükleer silah hedefinden açıkça vazgeçmesi gerekir. İran'ın geçmiş davranışları güven vermiyor. Şimdi güven inşa etme sırası onlarda. İran'ın yeniden nükleer müzakere masasına dönmesi olumlu bir adım olacaktır" diye konuştu.

Wadephul, Washington yönetiminin savaşa doğrudan müdahil olmayacağını vurgulayarak, "ABD bu savaşa müdahil olmayacak, bu baştan beri netti. Ancak saldırıya uğrarlarsa, elbette kendilerini savunurlar. İran bu konuda dikkatli olmalı" dedi.

İsrail'deki güvenlik durumunun ciddiyetinide vurgulayan Wadephul, bölgede bulunan Alman vatandaşlarına yönelik tahliye ve destek çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Wadephul, "İsrail'i karayoluyla terk etmek isteyen ve ardından Ürdün ya da ileride belki Mısır üzerinden Almanya'ya dönmek isteyen herkes için bu imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Ancak bu, kişisel bir karar. İsrail'de koruma alanları mevcut ve güvenlik sistemi oldukça iyi. Bu nedenle kalmak isteyenler için de şartlar var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Dünya
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