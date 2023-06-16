Almanya Dışişleri Bakanı Sırbistan ve Kosova'yı gerilimi azaltmaya çağırdı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Sırbistan ve Kosova'yı, iki ülke sınırındaki gerilimi azaltmaya çağırdı. Baerbock, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile düzenlediği basın toplantısında, Batı Balkanlar'daki ülkelerin geleceğinin Avrupa'da olmasının, kendileri için AB'nin en önemli dış politika projesi olduğunu yineleyerek, Bosna Hersek'te başarılı hükümet kurma çalışmalarının ardından AB üyelik süreci için gerekli reformların kararlılıkla ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Sırbistan ve Kosova'yı, iki ülke sınırındaki gerilimi azaltmaya çağırdı.

Baerbock, başkent Berlin'de Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan ve Kosova sınırındaki durumun çok gergin olduğunu belirten Baerbock, "Her iki tarafı, Sırbistan ve Kosova'yı bu endişe verici durumu yatıştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz." dedi.

Baerbock, bu konuda Sırbistan'dan ilk adım olarak Sırp makamlarınca gözaltına alınan Kosovalı 3 polisin "koşulsuz serbest bırakılmasını" istedi.

Bosna-Hersek'in 2022'nin sonunda AB üyelik statüsünü aldığını anımsatan Baerbock, Bosna Hersek'te başarılı hükümet kurma çalışmalarının ardından AB üyelik süreci için gerekli reformların kararlılıkla ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Baerbock, Batı Balkanlar'daki ülkelerin geleceğinin Avrupa'da olmasının, kendileri için AB'nin en önemli dış politika projesi olduğunu yineleyerek "Bu, bizim önemli önceliğimiz. Sizi AB'de istiyoruz. Bu yolu sizinle birlikte gidiyoruz ve sizin yanınızda duruyoruz ve tüm gücümüzle destekliyoruz." diye konuştu.

Alman hükümetinin, Bosna Hersek'te ülkenin bölünmesini ve zayıflatılmasını isteyenleri değil sadece ülkenin güçlendirilmesi için çaba sarf edenleri desteklediğini vurgulayan Baerbock, Almanya'nın ortaklarıyla birlikte Bosna Hersek'te barışı tehlikeye atanlara karşı çıkacağını ifade etti.

Baerbock, AB'ye aday her ülkeden Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarının sadece kağıt üzerinde değil, pratikte de uygulanmasını beklediklerini kaydetti.

"Ülkem için çok önemli"

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic de Almanya'nın Bosna Hersek'in en önemli dış ticaret ortağı olduğuna işaret ederek Berlin ile ekonomik ilişkileri daha ileriye taşımak istediklerini dile getirdi.

İki ülke arasındaki toplam ticaretin geçen yıl 2,5 milyar avronun üzerinde çıktığını ve Alman şirketlerin Bosna Hersek'te önde gelen yatırımcı olduğunu aktaran Konakovic, "Bu, benim ülkem için çok önemli." dedi.

Konakovic, Almanya'nın Bosna Hersek'teki AB Barış Gücü Misyonunu EUFOR Althea'ya katılmasını memnuniyetle karşıladığını, bunun Balkanların güvenliği için önemli olduğunu belirtti.