Almanya Dışişleri Bakanı Rusya'daki Gelişmeleri Takip Ediyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanıyla başlayan olayları dikkatle takip ettiklerini bildirdi. Baerbock, Rusya'daki gelişmelere ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Dün akşamdan bu yana Rusya'daki gelişmeleri çok dikkatli bir şekilde izliyoruz ve uluslararası ortaklarımızla yakın temas halindeyiz.' ifadesini kullandı. Alman Haber Ajansı DPA'nın hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberde, Başbakan Olaf Scholz'un, Rusya'da Wagner grubunun isyanıyla ilgili gelişmelere ilişkin sürekli bilgi aldığı ifade edildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanıyla başlayan olayları dikkatle takip ettiklerini bildirdi.

Baerbock, Rusya'daki gelişmelere ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dün akşamdan bu yana Rusya'daki gelişmeleri çok dikkatli bir şekilde izliyoruz ve uluslararası ortaklarımızla yakın temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Baerbock, ayrıca Rusya'daki Alman vatandaşlarından Bakanlığın seyahat ve güvenlik uyarılarına uymalarını istedi.

Öte yandan Alman Haber Ajansı DPA'nın hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberde, Başbakan Olaf Scholz'un, Rusya'da Wagner grubunun isyanıyla ilgili gelişmelere ilişkin sürekli bilgi aldığı ifade edildi.

Sözcünün Rusya'daki durumun "oldukça dinamik olduğunu" belirttiği, bundan dolayı durumun takip edildiğini ve yakın müttefiklerle koordinasyon halinde olunduğunu söylediği aktarıldı.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ilişkin seyahat ve güvenlik uyarılarını güncelleyerek Belgorod, Kursk, Bryansk, Voronej, Rostov ve Krasnodar bölgelerine gidilmemesi uyarısında bulundu.

Güncel olaylar nedeniyle söz konusu bölgelerden ve özellikle Rostov şehri ve çevresinden uzak durulması istenen açıklamada, Moskova'da da özellikle askeri kurumlar olmak üzere kamu binalarından ve kent merkezinden uzak durulması talep edildi.

Açıklamada, Rus güvenlik yetkililerinin talimatlarına uyulması istendi.