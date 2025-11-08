Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Kolombiya Ziyaretini Tarifeli Uçakla Gerçekleştirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Airbus A350 uçağındaki teknik arıza nedeniyle Kolombiya ziyaretini tarifeli uçakla yapacak. Bakan, burada AB–Latin Amerika Zirvesi'ne katılacak ve ardından Bolivya'ya geçecek.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Alman Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A350 uçağındaki teknik arıza nedeniyle Kolombiya ziyaretini tarifeli uçakla gerçekleştirecek.

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hamburg'dan kalkması planlanan uçağın teknik bir arıza nedeniyle hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Wadephul'un, Kolombiya'nın Santa Marta kentinde düzenlenecek AB– Latin Amerika Zirvesi'ne katılacağı ve burada Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i temsil edeceği kaydedildi.

Bakan, Kolombiya'daki temaslarının ardından Bolivya'ya geçerek yeni hükümetle görüşmeler yapacak. Ziyaretinin sonunda ise Bakan Wadephul'un Kanada'nın Ontario eyaletinde düzenlenecek G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.