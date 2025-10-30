Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul Suriye'yi Ziyaret Ediyor

(ANKARA) - Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bugün Suriye'yi ziyaret ediyor. Wadephul'un ziyareti kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa da dahil olmak üzere yeni hükümetin temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bugün ilk resmi Suriye ziyaretini gerçekleştirecek. Wadephul'un ziyareti Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Wadephul'un Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklamasında "(Eski Devlet Başkanı Beşar) Esad diktatörlüğünün devrilmesiyle Suriye halkı yeni bir döneme girmiştir" ifadeleri yer aldı.

Ziyaret kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa da dahil olmak üzere yeni hükümetin temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor. Wadephul, Suriye'nin ardından Lübnan ve Bahreyn'e gidecek. Wadephul'un ziyareti Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye ziyareti ile aynı güne denk geldi. Wadephul bu ay Ankara'yı da ziyaret etmişti.