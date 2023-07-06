Almanya Dışişleri Bakanı Batı Sahra meselesinde siyasi çözüm için yol olduğunu söyledi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Batı Sahra meselesinde tüm tarafların kabul edebileceği siyasi çözüm için bir yol olduğunu söyledi. Baerbock, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Almanya ile Fas arasında gelecek yıl stratejik diyalog toplantısı gerçekleştirileceğini aktaran Baerbock, bunun iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirmek için bir fırsat olacağını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Batı Sahra meselesinde tüm tarafların kabul edebileceği siyasi çözüm için bir yol olduğunu söyledi.

Baerbock, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Almanya ile Fas arasında gelecek yıl stratejik diyalog toplantısı gerçekleştirileceğini aktaran Baerbock, bunun iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirmek için bir fırsat olacağını belirtti.

Baerbock, görüşmede Sahel Bölgesi'nde, Libya'da ve Orta Doğu'daki durumu da ele aldıklarını ifade ederek, Fas için Batı Sahra meselesinin önemli olduğunu bildiğini kaydetti.

Almanya'nın, BM öncülüğünde yürütülen sürece uzun süredir destek verdiğini belirten Baerbock, "Bu; adil, pragmatik, kalıcı ve tüm tarafların kabul edebileceği bir siyasi çözüm için en umut verici yoldur." dedi.

Fas tarafından 2007 yılında sunulan özerklik planının da iyi bir temel sağlayabileceğini aktaran Baerbock, BM Batı Sahra Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın çözüm bulma çabalarının desteği hak ettiğini ifade etti.

Fas Dışişleri Bakanı Bourita da Batı Sahra meselesinde, BM kapsamında bir çözüm bulmaya çalıştıklarını belirterek, Staffan de Mistura'nın çabalarını desteklediklerini söyledi.

Bourita, ülkesinin sunduğu özerklik planı kapsamında bir çözüm bulmak istediklerini vurguladı.

Orta Doğu'da iki devletli çözümden yana olduklarını ifade eden Bourita, "Bize göre İsrail makamlarının tek taraflı veya tahrik edici adımları yapıcı değil. Bunlar güven ortamı oluşturmuyor." dedi.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

ABD, Başkan Donald Trump döneminde Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya varılması üzerine Washington'ın Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanıdığını duyurmuştu.