Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Putin ile Ukrayna konusunda müzakere zemini görmediğimizi söyleyebilirim

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunda müzakere zemini görmediğini belirtti. Baerbock, müzakerelerin şu anda gerçeklerle yüzleşmekten daha önemli olduğunu vurguladı ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının müzakerelerin önüne geçtiğini ifade etti. Baerbock, Ukrayna'nın barış ortamına kavuşabilmesi için Rusya'nın saldırganlığını durdurması ve askerlerini geri çekmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Ukrayna'nın savaşı kazanması durumunda Avrupa'nın da kazanacağını ve Almanya'nın bu konuda destek olacağını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, gelecek dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunda müzakere zemini görmediğini söyledi.

Baerbock, Bild ve Welt gazetelerine yaptığı açıklamada, Putin ile Ukrayna konusunda müzakere zemini görmediğini belirterek, "Keşke müzakere edebilseydik. Ancak şu anda önemli olan ne dilediğiniz değil, gerçeklerle yüzleşmektir. Savaştan önce müzakere masası için girişimde bulunuldu. Ancak buna verilen yanıt 100 bin Rus askerinin Ukrayna'ya girmesi oldu." dedi.

Putin'in yakın gelecekte düşeceğini hayal edip edemediği sorusuna Baerbock, şu yanıtı verdi:

"Hiçbir fikrim yok. Durum tam olarak bu. Bu savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Rusya'da ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü karşımızda bizim gibi demokrasi ile yönetilen bir ülke yok."

Baerbock, Ukrayna'nın barış ortamına tekrar kavuşabilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu ancak Rusya'nın bu acımasız saldırganlığı ve savaşı durdurulursa, Rus askerleri Ukrayna'yı terk ederse mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

Alman Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın savaşı kaybetmesi durumunda tüm Avrupa'nın kaybedeceği uyarısında bulunarak, "Çünkü Avrupa'nın barış düzeni bu savaşta saldırı altındadır. Ukrayna bu savaşı kazanmalı ve bunu birlikte başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.