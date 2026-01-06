Haberler

Almanya, Ukrayna'daki Olası Ateşkesi Güvence Altına Almaya Hazır

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Paris'te yapılan Ukrayna yanlısı müttefikler toplantısında, olası bir ateşkes durumunda Almanya'nın askeri destek sağlayabileceğini açıkladı. Bu destek için ABD'den güvenlik garantisi talep ettiklerini belirten Merz, Alman askerlerinin NATO üyesi komşu ülkelerde konuşlanacağını ifade etti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Paris'te düzenlenen Ukrayna yanlısı müttefikler toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da olası bir ateşkes durumunda Almanya'nın askeri olarak katkıda bulunabileceğini açıkladı.

Merz, bunun için ABD'den güçlü ve hukuken bağlayıcı güvenlik garantisi talep ettiklerini belirtti. "Almanya, olası bir ateşkesten sonra Ukrayna için NATO'ya üye komşu ülke sınırında kuvvetlerimizi konuşlandırabilir" dedi.

Başbakan Merz, Almanya'nın hangi şekilde ve hangi ölçüde destek sağlayacağı kararının hükümet ve Federal Meclis'in onayına bağlı olduğunu vurguladı. Merz, Alman askerlerinin doğrudan Ukrayna'ya değil, NATO üyesi komşu ülkelerde konuşlanacağını ifade etti. Ayrıca genç Ukraynalılara ülkelerinde kalıp, güvenli ve ekonomik olarak toparlanan bir Ukrayna için çalışmaları çağrısında bulundu.

Toplantının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de açıklama yaptı. Zelenskiy, alınan güvenlik garantilerinin somut içeriklere sahip olduğunu belirterek, "Artık sadece söz yok, somut belgeler var. Bu, gerçek güvenlik için adım atıldığını gösteriyor" dedi.

Zirvede İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD temsilcileri de hazır bulundu.

Kaynak: ANKA / Dünya
