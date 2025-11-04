Almanya'dan Suriye Cumhurbaşkanı'na Davet

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı, ülkenin istikrarına katkıda bulunmak ve buradaki Suriyelilerin geri dönme konularını görüşmek üzere Almanya'ya davet ettiğini söyledi.

Merz, Schleswig Holstein eyaletini ziyaretinde yaptığı açıklamada, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Almanya'daki Suriyelilerin sınır dışı edilmesine yönelik tartışmaların sorulması üzerine Merz, Suriye'deki iç savaşın sona erdiğini, bu ülkenin artık yeniden inşası için tüm kaynaklarına, özellikle de Suriye halkına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Başbakan Merz, "Almanya'dan kendi istekleriyle dönecek çok sayıda kişi kesinlikle olacaktır. Suriyelilerin de çok büyük bir kısmının geri dönmek istediğini biliyoruz. Bunu teşvik edeceğiz ve ülkenin hızla yeniden inşasına yardımcı olacağız" diye konuştu.

Suç işleyen Suriyelilerin veya yasal statüsü bulunmayanların sınır dışı edilmesiyle ilgili soruya Merz, "Elbette suçluları Suriye'ye sınır dışı etmeye devam edeceğiz. Plan bu. Şimdi bunu çok somut bir şekilde uygulayacağız. İçişleri Bakanı da bu konu üzerinde çalışıyor. Bunun uzun vadede başarılı olmasını sağlamak için ülkenin istikrarına katkıda bulunmak istiyoruz. Suriye Devlet Başkanı Ahmed El-Şara'yı bu sorunu birlikte nasıl çözebileceğimizi görüşmek üzere Almanya'ya davet ettim" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı: "Suriye için de hazırlık yapıyoruz"

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Suriye'deki yıkım nedeniyle yakın zamanda çok sayıda Suriyelinin gönüllü olarak dönmesinin zor olduğunu belirtti. Wadephul, "Burada insanlar henüz insanca yaşayamaz durumda" dedi ve bu açıklamaları parti içinden eleştiri aldı.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, koalisyon anlaşmasında yer alan "geri dönüşlerin hızlandırılması" maddesine dikkat çekerek, "Afganistan'a geri gönderimlere başladık, şimdi Suriye için de hazırlık yapıyoruz" diye konuştu.

Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede 951 bin 406 Suriyeli yaşıyor. Bugüne kadar yaklaşık 2.000 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Şu anda ise 920 Suriyelinin sınır dışı edilmesi gerekiyor; hükümet öncelikli olarak suç işlemiş kişilerin geri gönderilmesini planlıyor. 2012'den bu yana güvenlik gerekçesiyle Suriye'ye sınır dışı işlemleri durdurulmuştu.