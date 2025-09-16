Almanya'dan İsrail'in Katar'a Hava Saldırısına Sert Tepki

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerini hedef alan hava saldırısının kabul edilemez olduğunu belirterek, Katar'ın toprak bütünlüğünün ihlal edildiğini söyledi.

Der Spiegel'in haberine göre Wadephul, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerini hedef alan hava saldırısına ilişkin"Bu saldırı sadece Katar'ın egemenliğini ihlal etmiyor, aynı zamanda rehinelerin serbest bırakılması yönündeki çabalarımızı da tehlikeye atıyor. Bu kabul edilemez" dedi.

Bakan Wadephul, Hamas'ın elindeki rehinelerin arasında Alman vatandaşlarının da bulunduğunu hatırlatarak, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ile yaptığı görüşmede endişelerini dile getirdiğini belirtti. Ayrıca, Katar'ın ateşkes ve rehine müzakerelerindeki rolüne dikkat çekerek, Katar'a destek ve takdir mesajı iletti.

SPD'nin Dış Politika Sözcüsü Adis Ahmetovic ise İsrail hükümetini barış sürecine ilgisiz olmakla suçladı. Ahmetovic, saldırının Gazze'deki savaşı uzattığını, insani durumu kötüleştirdiğini ve rehinelerin kurtarılma şansını azalttığını söyledi.

Her iki siyasetçi de çatışmaların bölgesel olarak daha fazla yayılmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı ve acilen ateşkes çağrısı yaptı.