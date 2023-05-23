Almanya'daki Türkler, PKK'nın cami provokasyonunu kınadı

Almanya'nın Bad Bentheim kentindeki Türkler, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Bad Bentheim Camisi'nin duvarlarına terör örgütü PKK'nın 20 Mayıs'ta örgüt ve elebaşının isimlerini yazarak yaptığı provokasyonun Alman makamlarınca aydınlatılmasını bekliyor.

Almanya'nın Bad Bentheim kentindeki Türkler, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Bad Bentheim Camisinin duvarlarına terör örgütü Pkk'nın 20 Mayıs'ta örgüt ve elebaşının isimlerini yazarak yaptığı provokasyonun Alman makamlarınca aydınlatılmasını bekliyor.

DİTİB Bad Bentheim Cami Derneği Başkanı Gümüşkuşak, AA muhabirine, provokatif eylemin 20 Mayıs Cumartesi gündüz saatlerinde meydana geldiğini hatırlattı.

Gümüşkuşak, "Camimize güpegündüz böyle bir çirkin saldırı yapılması kabul edilemez" diye konuştu.

Yerel polis ve Federal Kriminal Dairesi ile iletişimde olduklarını anlatan Gümüşkuşak, "Emniyetle iletişimimiz iyi. Bizler fail ya da faillerin bulunmasını istiyoruz. Çünkü bir kere, bu saldırıyı yapanlar neyi amaçladılar? Buradaki toplumsal huzurumuzu bozmalarına izin verilmemeli." dedi.

Gümüşkuşak, derneklerinin 17 yıldır faaliyette olduğunu ve bugüne kadar böyle bir saldırıya maruz kalmadıklarını vurgulayarak, "Camimize terör örgütü PKK ve örgüt liderinin adı yazılarak zarar verilmiştir." ifadesini kullandı.

Yerel polise göre olay "grafiti yoluyla mala zarar verme"

Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı, ancak yaptığı resmi açıklamada konuyu sadece "grafiti yoluyla mala zarar verme" boyutunda ele aldı.

Emniyetin resmi açıklamasında, "Cumartesi günü saat 17: 00 ile 18: 00 arasında Bad Bentheim'daki Hofstiege Caddesi'nde grafiti yoluyla mala zarar verildi. Şimdiye kadar tespit edilmeyen failler bir caminin cephesine grafiti çizdi. Duvarda yaklaşık 200 avro tutarında hasar meydana geldi." ifadelerine yer verildi.

Almanya'da geçen yıl Müslümanlara ve camilere yönelik 569 saldırı gerçekleşmişti.

Saldırıları gerçekleştiren failler ağırlıklı olarak aşırı sağcılar olarak kayıtlara geçti.

Kaydedilen suçlar arasında internet üzerinden kışkırtma, tehdit mektupları ve kişisel saldırıların yanı sıra mala zarar verme ve duvar yazıları da yer almıştı.