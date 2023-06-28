Almanya'daki Müslümanlar Kurban Bayramı namazını camilerde kıldı

Almanya'daki Müslümanlar, Berlin'deki Şehitlik Camisi ve Köln Merkez Camisi'nde Kurban Bayramı namazını eda etti. Bayramlaşma ve dua etme törenlerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök de katıldı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Müslümanların bayramını tebrik etti.

Almanya'daki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını camilerde eda etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Berlin'deki Şehitlik Camisi ile Köln Merkez Camisi'ni dolduran Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Berlin Şehitlik Camisi'nde kılınan namazın ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök cemaatle bayramlaştı.

Almanya'daki Türkler başta olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Büyükelçi Şen, bayramı huzur içerisinde geleneklere uygun olarak yaşamanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara ise verdiği vaazda, "Bayramlar gönül alma, kırgınlıkları onararak kardeşliğimizi diri tutma günleridir. Bizler, bayram vesilesiyle unuttuğumuz bazı değerleri tekrar hatırlar akrabalık, komşuluk ve kardeşlik duygularımızı geliştiririz." ifadesini kullandı.

Kara, özellikle Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahipleri için de özel bir kurban bağış kampanyası başlatıldığını hatırlatarak, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Başbakan Scholz de Twitter'dan bayram mesajı paylaştı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Twitter'dan Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Olaf Scholz, Almanca, Türkçe ve Arapça yaptığı paylaşımda, "Tüm Müslümanlara mübarek ve huzurlu bir Kurban Bayramı diliyorum. Salgından bu yana ilk kez Mekke'de hac görevini yerine getirmenin normal şekilde mümkün olması, birçok kişi için özel bir mutluluk kaynağıdır. Hayırlı Bayramlar." sözlerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Faeser ise "Almanya'daki pek çok Müslüman bugün aileleriyle birlikte en önemli İslami bayramı kutlamak için bir araya geliyor. Bayramınız mübarek olsun." paylaşımında bulundu.