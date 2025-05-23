Almanya'da Yılın İlk Üç Ayında 6 Bin 151 Kişi Sınır Dışı Edildi

Almanya'da Yılın İlk Üç Ayında 6 Bin 151 Kişi Sınır Dışı Edildi
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Almanya, ocak-mart döneminde 6 bin 151 kişiyi sınır dışı etti. En çok gönderilen ülkeler arasında Türkiye, Gürcistan, Fransa, İspanya ve Sırbistan bulunuyor. Sınır dışı işlemlerinin büyük kısmı AB'nin Dublin tüzüğü çerçevesinde gerçekleşti.

Haber: İlhan baba

(BERLİN ) - Almanya'dan yılın üç ayında 6 bin 151 kişi sınır dışı edildi.

Sol Parti'nin (Die Linke) Alman Federal Meclisi'ne (Bundestag) yönelttiği soru önergesine verilen hükümet cevabına dayanan rapor yayımlandı.

Sınır dışı işlemleri ocak-mart döneminde, önceki federal hükümetin sorumluluğu altındaydı. Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) partileri, yeni hükümetin geri gönderme politikalarında daha kararlı olacağını duyurmuştu.

Yılın ilk üç ayında Almanya'dan 6 bin 151 kişi sınır dışı edildi. Sınır dışı edilenlerin en çok gönderildiği ülkeler Türkiye, Gürcistan, Fransa, İspanya ve Sırbistan oldu.

Yaklaşık bin 700 sınır dışı işlemi, Avrupa Birliği'nin Dublin tüzüğü kapsamında gerçekleşti. Bu düzenlemeye göre, bir sığınmacının iltica başvurusunun, AB'ye ilk giriş yaptığı ülkede değerlendirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda söz konusu kişiler AB'de ayak bastığı ilk ülkeye gönderildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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