Almanya'da Yeni Zorunlu Askerlik Düzenlemesi

Güncelleme:
Almanya'da hükümet ortakları SPD ve CDU/CSU, zorunlu askerlik tartışmalarında uzlaşarak yeni askerlik hizmet yasasını kabul etti. 2026'dan itibaren 18 yaşındaki erkekler sağlık muayenesine tabi tutulacak.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da haftalardır süren zorunlu askerlik tartışmalarında hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) uzlaşmaya vardı. Yeni Askerlik Hizmet Yasası kapsamında, 18 yaşına giren tüm erkekler yeniden sağlık ve uygunluk muayenesine tabi tutulacak.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, koalisyon partilerinin savunma uzmanlarıyla yapılan toplantıda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre 2026 başından itibaren 18 yaşındakilere anket formu gönderilecek. Bu formun doldurulması erkekler için zorunlu, kadınlar için ise isteğe bağlı olacak. 2027 ortasından itibaren yaklaşık 300 bin kişilik yaş grubunun tamamı muayeneye çağrılacak. İlk etapta yaklaşık 20 bin gönüllünün orduya katılması bekleniyor.

Yeterli gönüllü bulunamaması durumunda, "adil seçim" esasına dayalı yeni bir yasal düzenleme ile zorunlu askerlik yeniden devreye alınabilecek. Ancak bunun için hem hükümetin asker açığını tespit etmesi hem de Federal Meclis'in onayı gerekecek.

Hiristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) başlangıçta iki aşamalı kura sistemini savunuyordu. Bu sistem, önce muayeneye çağrılacakları, ardından askere alınacakları belirlemeyi öngörüyordu. Ancak Savunma Bakanı Pistorius'un karşı çıkması üzerine bu formül son uzlaşmada tamamen kaldırıldı.

Rusya'dan gelen güvenlik tehditleri ve NATO'nun yeni savunma planları nedeniyle Almanya, ordu mevcudunu 80 bin artırarak 260 bine çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca 200 bin kişilik bir yedek kuvvet oluşturulması planlanıyor. Mevcut asker sayısının bu hedefin oldukça gerisinde kalması, zorunlu muayene kararının yeniden gündeme alınmasına yol açtı.

Almanya Anayasası yalnızca erkekler için zorunlu askerliği öngörüyor. Kadınların sisteme dahil edilip edilmeyeceği tartışmaları sürerken, anayasal değişiklik için şu anda gerekli çoğunluk bulunmuyor.

SPD'li Savunma Bakanı Pistorius, yeni askerlik hizmet yasasının 2026 yılında yürürlüğe girmesini istiyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu

10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı

Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

