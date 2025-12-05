Almanya'da Uzun Süredir Tartışılan Yeni Askerlik Yasası Federal Meclis'te Kabul Edildi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da yeni askerlik yasası Federal Meclis'te kabul edildi. Yasa, 18 yaşına giren erkekler zorunlu muayeneye tabi tutulması, silah altına almanın ise şimdilik gönüllülük esasına dayanmasını düzenliyor.

Almanya'da uzun süredir tartışılan yeni askerlik yasası, Federal Meclis'te 596 milletvekilinin katıldığı oylamada 272 'ret' oyuna karşılık 323'e 'evet' oyuyla kabul edildi. Bir milletvekili çekimser kaldı. Yasa, Eyaletler Meclisi'nin onayının ardından yürürlüğe girecek.

Yeni düzenleme, 18 yaşına giren tüm erkeklere zorunlu anket ve askerlik muayenesini getiriyor. Gençler, askerlik hizmetine ilgilerini ölçmeyi amaçlayan bir form dolduracak ve muayeneye katılacak. Silah altına alınma ise şimdilik gönüllülük esasına dayanacak.

Alman Savunma Bakanlığı, 2027'den itibaren gönüllü başvurularını her altı ayda bir parlamentoya bildirecek. Gönüllü sayısının yetersiz kalması halinde Federal Meclis, "ihtiyaç halinde zorunlu askerlik" uygulanmasına karar verebilecek. Bu durumda zorunlu muayene ve silah altına alma süreci devreye girecek. Olağanüstü koşullara ilişkin ayrıntılar ayrıca hazırlanacak bir yasayla düzenlenecek.

Oylama öncesi konuşan Milli Savunma Bakanı Boris Pistorius, askerlik hizmetinin "gönüllü olmaya devam edeceğini" belirterek, "Her şey planlandığı gibi giderse kimse anket dışında hiçbir şeye zorlanmayacak" dedi. Pistorius, devletin güvenliğinin vatandaşların katkısıyla sağlanabileceğini vurgulayarak, "Bu devleti koruyacak olan insanlar; başkalarının yapmasını bekleyenler değil" ifadelerini kullandı.