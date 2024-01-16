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Almanya'da yaşanan çifti protestoları ve ekonomik çöküş ülkeyi 'Avrupa'nın Hasta Adamı' durumuna getirmeye başladı

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Alman çiftçilerin hükümetin vergi planlarını protesto etmek için binlerce traktör ve tarım aracı ile düzenlediği gösteriler, ülkenin ekonomik durgunluğunun bir belirtisi olarak görülüyor. Pandemi sonrası sadece %0.3 büyüme gösteren Alman ekonomisi, G7 ülkeleri arasında en kötü performansı sergiliyor. Yeşil enerji politikaları ve mülteci başvuruları gibi konular politik gerilimi artırırken, aşırı sağcı AfD partisinin yükselişi dikkat çekiyor.

Çiftçilerin hükümetin vergi planlarını protesto etmek için binlerce traktör ve tarım aracı ile gösteri yaptığı Alman, 'Avrupa'nın hasta adamı' olmaya başladı

Protestolara katılanişçisi Axel Friehe, vahim durumdaki ülkesinin ekonominin "çöküşte" olduğunu söyledi.

Axel, ayrıca vatandaşlardan büyük bir destek gördüklerini bunun da büyük bir şeyin başlangıcı olacağını umduğunu söyledi.

Çiftçilerin yaptığı gösteriler, Almanya'nın genelini etkileyen daha büyük bir rahatsızlığın sadece bir belirtisi olarak görülüyor. Bir zamanlar ihracat pazarındaki patlamasıyla Avrupa'nın kalbindeki sanayi gücü olan ülkenin ekonomisi, pandemiden bu yana sadece %0.3 büyüyerek G7 ülkeleri arasında açık ara en kötü performansı sergiledi.

Yeşil enerji politikaları ve ısı pompalarının geniş çapta uygulanması gibi katı çevresel girişimler birçok kişi tarafından hoş karşılanmadı. Ayrıca, geçen yıl Almanya'nın 350,000'den fazla mülteci başvurusu alması ülkedebüyük bir politik gerilim kaynağı haline geldi.

Bu ekonomik ve toplumsal fırtınanın içine giren aşırı sağcı Alternatif for Deutschland (AfD) partisi, eleştirmenlere göre çiftçi gösterilerine "sızıyor." Geçen pazar günü yapılan bir YouGov anketine göre, Almanların neredeyse dörtte biri, %24'ü AfD'yi destekliyor.

Almanya, bir zamanlar verimli ve işleyen bir ülke olarak düşünülse de, şimdi ünlü otomobil ve makine ihracatının büyük bir sıkıntıda olduğu bir dönemden geçiyor. Alman otomobil üreticileri, 2022'de on yıl önceye göre neredeyse %40 daha az araç üretti.

Hanover ve diğer Alman şehirleri bu hafta tren şoförleri grevleri nedeniyle de felç oldu.

Almanya'da yaşanan çifti protestoları ve ekonomik çöküş ülkeyi 'Avrupa'nın Hasta Adamı' durumuna getirmeye başladı

Almanya'da yaşanan çifti protestoları ve ekonomik çöküş ülkeyi 'Avrupa'nın Hasta Adamı' durumuna getirmeye başladı

Almanya'da yaşanan çifti protestoları ve ekonomik çöküş ülkeyi 'Avrupa'nın Hasta Adamı' durumuna getirmeye başladı

Almanya'da yaşanan çifti protestoları ve ekonomik çöküş ülkeyi 'Avrupa'nın Hasta Adamı' durumuna getirmeye başladı

Kaynak: SonDakika.com / Dünya

Almanya Çiftçilik Politika Dünya Ekonomi Haberler

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