Almanya'da Vatandaşlık Parası Tartışması: İş Teklifini Reddedenler İçin Yardım Kesilecek Mi?

Almanya'da hükümet, iş tekliflerini mazeretsiz reddedenlerin 'vatandaşlık parası'nın kesilmesini gündeme aldı. CDU Genel Sekreteri bu durumu savunurken, SPD Bakanı yardımların korunması gerektiğini vurguladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da hükümet, kendilerine sunulan uygun iş tekliflerini mazeretsiz reddedenlerin "vatandaşlık parası"nın kesilmesini tartışıyor.

Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linnemann, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, bu kişilere sosyal yardımların tamamen kesilmesini savundu. Bununla birlikte Linnemann, geçerli bir nedenle çalışamayacak kişilerin destek alması gerektiğini ifade etti.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas ise Anayasa Mahkemesinin kararlarını hatırlatarak, "Temel geçim düzeyi her durumda güvence altına alınmalı" dedi.

Kaynak: ANKA / Dünya
