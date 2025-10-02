Almanya'da Vatandaşlık Parası Reformu Yolda

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Çalışma Bakanı Baerbel Bas, geçimini kendi başına sağlayamayan kişilerin temel yaşam ihtiyaçlarını güvence altına alan sosyal yardım sistemi olan vatandaşlık parası reformunun ekim ayı içerisinde kabinede onaylanmasını beklediğini açıkladı. Bakan Bas, koalisyon hükümeti içinde bazı görüş farklılıkları bulunmasına rağmen tasarıyla ilgili koalisyon ortaklarıyla uzlaşı sağlanacağını söyledi.

Almanya Çalışma Bakanı Bas, vatandaşlık parası reformuyla ilgili açıklama yaptı. Tasarının ekim ayı içerisinde kabinede onaylanmasını beklediğini kaydeden Bas, reformun gerçekten yardıma ihtiyacı olanlara destek sunacağını, yardımların kötüye kullanımının önleneceğini ve sorumluluklarını yerine getirmeyenler için daha sert yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Bas, "Randevulara gitmeyen veya iş tekliflerini reddeden vatandaşların yardımı yüzde 30'a kadar kesilebilecek. Hiçbir şekilde iletişim kurulamazsa destek tamamen durdurulacak. Ayrıca, korunacak varlık miktarı ve kira yardımları da azaltılacak" dedi. Bas, hükümet içinde bazı görüş farklılıklarının olduğunu, ancak koalisyon artaklarıyla uzlaşı sağlanacağını belirtti.