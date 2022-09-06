Almanya'da vatandaşlar Olaf Scholz'ın Kuzey Akım-2 projesini durdurma kararını protesto etti

Avrupa'da kış yaklaşırken Rusya'nın doğalgaz kesintileri de etkisini göstermeye başlıyor. Kuzey Akım-2 projesini ruhsatlandırma sürecini iptal eden Almanya, Kuzey Akım-1'in de zaman zaman Rusya tarafından bakım bahanesiyle kapatılması sonucunda gaz krizi yaşayan Almanya vatandaşları, Almanya/Lubmin'de yaklaşık 2 bin gösterici ile Alman hükümetinin Kuzey Akım-2 projesini durdurma kararını protesto etti.

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaş'ı ile batılı devletler Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Alman hükümeti yapılan yaptırımlar içerisinde Kuzey Akım-2 projesini Olaf Scholz hükümeti, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının ruhsatlandırma sürecini durdurduklarını, hattın bu aşamada faaliyete geçemeyeceğini açıklamıştı.

UKRAYNA'YA VERİLEN DESTEK DE PROTESTO EDİLDİ

Avrupa tarafından Ukrayna'ya verilen silah destekleri sonucunda Rusya yaptırımkarşı yaptırım olarak gaz akışında kesintiye gidiyor. 2 bin kişilik protesto da Ukrayna'ya verilen silah desteği de eleştirdi. Almanya Savunma Bakanı ise geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya daha fazla silah yardımı yapamayacaklarını söylemişti.

ÇEKYA'DA DA ENERJİ FİYATLARI PROTESTOLARI EDİLMİŞTİ

Çekya'nın başkenti Prag'da 70 binin üzerinde gösterici, artan enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşında hükümetin taraflı tutumunu protesto etmişti.Wenzel Meydanı'nda toplanan protestocular, "önce Çekya" sloganları ile Ukrayna'ya verilen desteği eleştirdi.