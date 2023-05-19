Almanya'da Türk seyahat acentesi kundaklandı

Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan Türk seyahat acentesi kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Olayın güvenlik kamerasında kaydedildiği belirtilirken, Alman makamlarından olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması istendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da olaya tepki gösterdi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde, kundaklanan bir seyahat acentesinin sahibi olan Rahmi Adıbeş, olayın güvenlik kamerasında açıkça görüldüğünü belirterek, yetkililerden sorumluların yakalanmasını istedi.

Stuttgart'ta çeşitli sektörlerde 35 yıldır esnaflık yapan ve aslen Bayburtlu olan Rahmi Adıbeş, AA muhabirine, sahibi olduğu acentenin gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından kundaklandığını söyledi.

Olayın güvenlik kamerasında açıkça görüldüğünü aktaran Adıbeş, "Saat 03.00'a doğru 2 kişi geliyor, önce kapıyı kırarak içeriye giriyorlar. İçeri girince yanıcı maddeleri döküp ateşe veriyorlar. Daha sonra çekip gidiyorlar. Olayı taksi şoförü ve tır şoförü ile lokantanın aşçısı görüyor. Çevredekiler yangını söndürmeye çalışmışlar ve itfaiyeye haber vermişler. Biz aynı caddede bulunan diğer işyerimizde vatandaşlarımıza hizmet veremeye devam ediyorduk." dedi.

Adıbeş, bu toplumda yaşadıklarını ve buranın bir parçası olduklarını anlatarak, Alman makamlarından acil şekilde olayın aydınlatılmasını ve faillerin yakalanmasını istedi.

Polis halktan yardım istedi

Polis tarafından yapılan açıklamada ise olayın görgü tanıklarının kendilerine başvurması istendi.

Mauser Caddesi'ndeki seyahat acentesinde çıkan yangında on binlerce avro hasar oluştuğunu belirten polis, itfaiyenin yangını hızlıca müdahale ederek söndürdüğünü aktardı.

Polisin yangının çıkışıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak kundaklanan seyahat acentesini ziyaret edip konuyla ilgili bilgi alarak, olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu olaya tepki göstermişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili açıklama yaparak Almanya'nın Stuttgart kentindeki Türk seyahat acentesine yönelik kundaklama girişimine tepki göstermişti.

Çavuşoğlu, açıklamasında, "Almanya'nın özellikle bu konularda maalesef sicili temiz değil. İçişleri Bakanı'na da söyledim gittiğim zaman. Şimdiki bakana da bir önceki bakana da söyledim. Irkçı ve İslam düşmanlığı motifli saldırıların hiçbirisi aydınlatılmadı." ifadesini kullanmıştı.