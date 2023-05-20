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Almanya'da Türk seçmenler sandıklara akın etti

Almanya'da Türk seçmenler sandıklara akın etti

Dünya Haberleri

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandıklara yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehirlerdeki oy kullanma merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandıklara akın etti.

Özellikle büyükşehirlerdeki oy kullanma merkezlerinin önünde sabahın erken saatlerinde itibaren yoğunluk gözlendi.

Essen kentinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde seçim merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık 1,5 milyon seçmenle yurt dışında en çok seçmenin bulunduğu ülke olan Almanya'daki Türkler, 24 Mayıs'a kadar 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.

Kaynak: AA / Dünya

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