Almanya'da tren ve toplu taşıma araçlarında bıçak taşıma yasağı talebi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, şehirler arası sefer yapan trenlerde ve şehir içi toplu taşıma araçlarında, ağır şiddet eylemlerinin önlenebilmesi için bıçak taşıma yasağı getirilmesini talep etti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, şehirler arası sefer yapan trenlerde ve şehir içi toplu taşıma araçlarında, ağır şiddet eylemlerinin önlenebilmesi için bıçak taşıma yasağı getirilmesini talep etti.

Faeser, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, eyalet içişleri bakanlarının katılacağı toplantıda, şehirler arası sefer yapan trenlerde ve şehir içi toplu taşıma araçlarında, genel bir bıçak taşıma yasağı getirilmesini önereceğini belirtti.

Ağır şiddet olaylarının önlenebilmesi ve sıkı denetimlerin yapılabilmesi için söz konusu yasağın getirilmesinden yana olduğunu aktaran Faeser, yasağın, tren istasyonlarında federal polis, toplu taşıma araçlarında da eyaletlerdeki polisler tarafından kontrol edilebileceğini kaydetti.

Nancy Faeser, silah yasalarını ihlal edenlerin ağır suç işlediklerini ve bunun cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Polis sendikasından yapılan açıklamada ise Faeser'in önerisi eleştirilerek, genel bir bıçak taşıma yasağının kontrol edilemeyeceği dile getirildi.

Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn'dan yapılan açıklamada da demir yollarının taşıma yönetmeliğinde "diğer yolcuları rahatsız etme ve yaralama veya trene zarar verme ihtimali olan nesne ve maddelerin el bagajı veya yük olarak taşınamayacağının" belirtildiğine işaret edilerek, bıçak taşıma yasağına benzer bir yasağın halihazırda bulunduğu, ancak şirketin geçmişte olduğu gibi bu tür önerileri desteklediği aktarıldı.