Almanya'da TKP/ML üyelerine onaylı hapis cezası

Almanya'da terör örgütü TKP/ML üyesi oldukları gerekçesiyle biri kadın 10 sanığa verilen hapis cezalarının onandığı bildirildi. Federal Yüksek Mahkemesi, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinin TKP/ML üyeleri Müslüm Elma, Erhan Aktürk, Banu Büyükavcı, Sinan Aydın, Haydar Bern, S. Ali Uğur, Musa Demir, Sami Solmaz, Deniz Pektaş ve Mehmet Yeşilçalı'yı "yasa dışı yabancı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte yardım ve yataklık yapmak"tan suçlu bulmasına ilişkin temyiz başvurusunu karara bağladı.

Almanya'da terör örgütü TKP/ML üyesi oldukları gerekçesiyle biri kadın 10 sanığa verilen hapis cezalarının onandığı bildirildi.

Federal Yüksek Mahkemesi, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinin TKP/ML üyeleri Müslüm Elma, Erhan Aktürk, Banu Büyükavcı, Sinan Aydın, Haydar Bern, S. Ali Uğur, Musa Demir, Sami Solmaz, Deniz Pektaş ve Mehmet Yeşilçalı'yı "yasa dışı yabancı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte yardım ve yataklık yapmak"tan suçlu bulmasına ilişkin temyiz başvurusunu karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, 4 yıl süren yargılama sonucu 2020 yılında verilen karara yönelik başvuruyu temelsiz olduğu gerekçesiyle reddetti.

Böylece eyalet mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiş oldu.

Davanın baş sanığı Müslüm Elma, örgütün elebaşı olduğu gerekçesiyle 6,5 yıl hapis cezasına mahkum edilmiş, diğer 9 sanık ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 9 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Elma'nın TKP/ML'nin 2004 yılından bu yana yurt dışı sorumlusu olduğu ve örgüt için 500 bin avrodan fazla para toplattığı ifade edilmişti.

TKP/ML, Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (Bfv) tarafından takip ediliyor.