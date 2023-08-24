Almanya'da Suriyeli Sığınmacı Gibi Davranan Eski Askerin Temyiz Başvurusu Reddedildi

Almanya'da federal mahkeme, Suriyeli sığınmacı gibi davranarak siyasetçilere saldırı planlamaktan hüküm giyen eski askerin temyiz başvurusunu reddetti. Güvenlik gerekçesiyle ismi sadece 'Franco A.' olarak açıklanan üsteğmenin, Frankfurt eyalet mahkemesindeki hükme Temmuz 2022'de yaptığı temyiz başvurusu sonuçlandı.

Almanya'da federal mahkeme, Suriyeli sığınmacı gibi davranarak siyasetçilere saldırı planlamaktan hüküm giyen eski askerin temyiz başvurusunu reddetti.

Güvenlik gerekçesiyle ismi sadece "Franco A." olarak açıklanan üsteğmenin, Frankfurt eyalet mahkemesindeki hükme Temmuz 2022'de yaptığı temyiz başvurusu sonuçlandı.

Federal mahkemeden yapılan açıklamada, Franco A'nın başvurusunun "açıkça mesnetsiz" olması nedeniyle reddedildiği aktarıldı.

Franco A, 2017'de aralarında önde gelen siyasetçilerin de bulunduğu kişilere ırkçı saldırı planlamak suçlamasıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Birçok silah depoladığı ortaya çıkan Franco A'nın bu süreçte Suriyeli sığınmacı gibi davrandığı belirtilmişti.

Franco A, saldırı planlama suçlamasını reddetmiş, 2022'de Frankfurt'taki mahkeme tarafından 5,5 yıl hapse çarptırılmıştı.