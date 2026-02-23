Haberler

Almanya'da Sol Parti Eş Başkanı Jan Van Aken, Göçmen Seçmenlere Ulaşmak İçin Çok Dilli Kampanya Başlattı

Sol Parti Eş Başkanı Jan van Aken, Almanya'daki eyalet seçimleri için Türkçe dahil beş dilde video kampanyası başlattı. Kendi dilinde iletişim güveni artırmayı hedefleyen Van Aken, videolarıyla göçmen kökenli seçmenlere ulaşmayı amaçlıyor.

(LUDWİGSHAFEN) - Almanya'da Sol Parti'nin ( Die Linke) Eş Başkanı Jan van Aken, eyalet seçimleri öncesinde göçmen kökenli seçmenlere ulaşmak için Türkçe dahil beş dilde video kampanyası başlattı. Kurslara katılarak dilleri öğrenen Van Aken, "kendi dilinde iletişim güveni artırır" mesajı verdi.

Türkçe, İtalyanca, Yunanca, Boşnakça ve Arapça dillerinde videolar hazırlayarak seçmenlere kendi dillerinde seslenen 64 yaşındaki Van Aken, bu dilleri öğrenmek için kurslara katıldığını belirtti.

Van Aken, geçen hafta Instagram hesabında paylaştığı ilk İtalyanca videoda, uygun fiyatlı kiralar ve gelir adaleti konularına dikkati çekti.

Önümüzdeki günlerde farklı dillerde yeni videoların paylaşılması planladığını açıklayan Van Aken, "Basit selamlaşmalar bile seçmenlerle iletişimi güçlendirebilir" dedi.




