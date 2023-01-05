"Almanya'da sokaklara evsizler için uyku kapsülü koyulduğu iddiası yanlış"

Sosyal medyada dolaşıma giren bir görselde Almanya'nın evsiz insanlar için sokakla rüzgar ve su geçirmeyen uyku kapsülü koyduğu iddia edildi. Paylaşım binlerce kişi tarafından beğenildi.

Twitter'da içerik üreticisi bir hesabın " Almanya'da evsizler için sokaklara yerleştirilen, rüzgar ve su geçirmeyen bir uyku kapsülü" notuyla paylaştığı görüntü dikkat çekti. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni ve etkileşim aldı.

Bilginin kaynağının belirtilmediği görsel, daha önce başka kullanıcılar tarafından da paylaşılmış.

Söz konusu fotoğraf Google'da tersine arama yapıldığında paylaşımın 2 yıl öncesine ait olduğu görüldü. Görselin Ulmer Nest isimli Alman bir girişim firmasının Facebook hesabı tarafından 8 Ocak 2021'de paylaşıldığı belirlendi.

2021 yılında yer alan haberlerde Almanya'da bir şehrin sokaklarına evsizleri barındırmak içinrüzgar ve su geçirmez uyku bölmeleri yerleştirildiği bilgisine yer verildi. İki kişinin sığabileceği ahşap ve çelik kabinler, soğuğa, rüzgara ve neme karşı koruma sağlayan kabinlerin test aşamasında olduğunun altı çizildi.

Söz konusu haberde kapsüllerin Münih'in 75 mil batısındaki Ulm şehrine 8 Ocak'ta parklarda ve evsizlerin uyuduğu diğer yerlerde tanıtıldığını söyledi. Ulmer Nest Projesi'nin resmi internet sitesinden ve Facebook hesabından ayrıntılı bilgiye ve görsel içeriklere ulaşmak mümkün.