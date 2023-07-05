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Almanya'da şiddetli fırtına: 1 ölü

Dünya Haberleri

Avrupa'da etkili olan Poly Fırtınası nedeniyle, Almanya'nın kuzeybatısında bir ağacın devrilmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti. Poly Fırtınası, Avrupa'da etkili oluyor. Almanya'da şiddetli fırtına nedeniyle Rhine-Westphalia eyaletine bağlı Rhede Belediye'sinde yoldan geçen bir kişinin üzerine ağaç devrildi. Polis, Hollanda sınırındaki bölgede meydana gelen olayda üzerine ağaç devrilen yayanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Poly Fırtınası'nın etkisini gösterdiği bir diğer ülke olan Hollanda'da da bir ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

- Almanya'da şiddetli fırtına: 1 ölü

DUSSELDORF - Avrupa'da etkili olan Poly Fırtınası nedeniyle, Almanya'nın kuzeybatısında bir ağacın devrilmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Poly Fırtınası, Avrupa'da etkili oluyor. Almanya'da şiddetli fırtına nedeniyle Rhine-Westphalia eyaletine bağlı Rhede Belediye'sinde yoldan geçen bir kişinin üzerine ağaç devrildi. Polis, Hollanda sınırındaki bölgede meydana gelen olayda üzerine ağaç devrilen yayanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Poly Fırtınası'nın etkisini gösterdiği bir diğer ülke olan Hollanda'da da bir ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Hollanda Fırtına Almanya Dünya Haberler

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