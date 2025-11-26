Almanya'da Sahte Dil Sertifikası Operasyonuna Destek

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART) – Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Almanya'da sahte dil sertifikası düzenleyen yapılara yönelik operasyonu destekleyerek, yasa dışı girişimlerin hem hukuka hem de göçmenlerin emeklerine zarar verdiğini söyledi.

SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Stuttgart ve Heilbronn Başsavcılıkları ile Federal Polis Teşkilatı'nın dil okulları üzerinden yürütülen sahte dil sertifikası dolandırıcılığına yönelik düzenlediği geniş kapsamlı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Karaahmetoğlu, başarılı çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür ederek, yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin "hukukun üstünlüğü ve kamu düzeninin teminatı" olduğunu vurguladı.

Karaahmetoğlu, göçmenlere Alman vatandaşlığı ya da oturum izni için gerekli dil yeterlilik belgelerinin organize bir şekilde sahte olarak temin edilmesini kınadı. Dil öğrenme yükümlülüğünün maddi çıkar karşılığında aşılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Karaahmetoğlu, "Dil öğrenmek emek ister. Hukuk devleti, düzen içinde yaşamak isteyen herkese eşit imkan sunar. Bu imkanların suistimal edilmesine izin verilmemelidir. Devlet, yasa dışı oluşumlara karşı tavizsiz davranmalıdır" dedi.

Bu tür skandalların göçmenlere yönelik önyargıları artırdığına dikkat çeken Karaahmetoğlu, yasa dışı girişimlerin kurallara bağlı milyonlarca göçmen kökenli kişiyi zan altında bıraktığını ve toplumsal barışı zedelediğini ifade etti. "Alman toplumuyla uyum, ancak kurallara saygı ve şeffaflıkla mümkündür. Sahtekarlık, topluma entegre olmak için çaba gösteren geniş kesimlere saygısızlıktır" diye konuştu.

Olayın, göç ve entegrasyon politikalarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Karaahmetoğlu, göçmenlerin uyum sürecinin sağlıklı işlemesi için daha güçlü destek mekanizmaları oluşturulması gerektiğini söyledi. Karaahmetoğlu, süreçleri istismar edenlere karşı en ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini de kaydetti.