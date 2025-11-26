Haberler

Almanya'da Sahte Dil Sertifikası Operasyonuna Destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Almanya'da sahte dil sertifikası düzenleyen yapılara yönelik yürütülen operasyonu destekleyerek, bu tür yasa dışı faaliyetlerin göçmenlerin emeklerine zarar verdiğini vurguladı. Karaahmetoğlu, hukukun üstünlüğü ve kamu düzeninin korunması gerektiğini belirtti.

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART) – Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Almanya'da sahte dil sertifikası düzenleyen yapılara yönelik operasyonu destekleyerek, yasa dışı girişimlerin hem hukuka hem de göçmenlerin emeklerine zarar verdiğini söyledi.

SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Stuttgart ve Heilbronn Başsavcılıkları ile Federal Polis Teşkilatı'nın dil okulları üzerinden yürütülen sahte dil sertifikası dolandırıcılığına yönelik düzenlediği geniş kapsamlı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Karaahmetoğlu, başarılı çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür ederek, yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin "hukukun üstünlüğü ve kamu düzeninin teminatı" olduğunu vurguladı.

Karaahmetoğlu, göçmenlere Alman vatandaşlığı ya da oturum izni için gerekli dil yeterlilik belgelerinin organize bir şekilde sahte olarak temin edilmesini kınadı. Dil öğrenme yükümlülüğünün maddi çıkar karşılığında aşılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Karaahmetoğlu, "Dil öğrenmek emek ister. Hukuk devleti, düzen içinde yaşamak isteyen herkese eşit imkan sunar. Bu imkanların suistimal edilmesine izin verilmemelidir. Devlet, yasa dışı oluşumlara karşı tavizsiz davranmalıdır" dedi.

Bu tür skandalların göçmenlere yönelik önyargıları artırdığına dikkat çeken Karaahmetoğlu, yasa dışı girişimlerin kurallara bağlı milyonlarca göçmen kökenli kişiyi zan altında bıraktığını ve toplumsal barışı zedelediğini ifade etti. "Alman toplumuyla uyum, ancak kurallara saygı ve şeffaflıkla mümkündür. Sahtekarlık, topluma entegre olmak için çaba gösteren geniş kesimlere saygısızlıktır" diye konuştu.

Olayın, göç ve entegrasyon politikalarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Karaahmetoğlu, göçmenlerin uyum sürecinin sağlıklı işlemesi için daha güçlü destek mekanizmaları oluşturulması gerektiğini söyledi. Karaahmetoğlu, süreçleri istismar edenlere karşı en ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: ANKA / Dünya
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.