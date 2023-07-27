Almanya'da Sağlık Bakanı Kaçırma Planı Davası Devam Ediyor

Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planladıkları iddiasıyla tutuklu bulunan 5 kişinin yargılanmasına devam edildi. Sanıklar, iç savaş benzeri koşullar oluşturmayı ve federal hükümeti devirmeyi hedefledikleri suçlamasıyla karşısına çıktı. Davada, sanıkların terör örgütünün parçası olduğu iddiasıyla suçlandığı belirtildi.

Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planladıkları ve darbe girişiminde bulunacakları iddiasıyla tutuklu bulunan 5 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada sanıklar, "Birleşik Vatanseverler" adlı örgüt üyeleri, "çok aşamalı bir planla iç savaş benzeri koşulları oluşturmak ve federal hükümetin devrilmesini hedeflemek" suçlamasıyla tekrar hakim karşısına çıktı.

Alman hükümetinin planlı şekilde devrilmesi ve Karl Lauterbach'ın planlı şekilde kaçırılmasını planlamakla suçlanan 76 yaşındaki sanık, duruşmada terör örgütünün parçası olduğu iddiasını reddetti.

Savcılık iddianamede sanıkların, "Reichsbürger" (İmparatorluk Vatandaşları) çevresine ait olarak sınıflandırılan grubun temel amacının özgür demokratik temel düzeni ortadan kaldırmak olduğunu öne sürüyor.

Sanıkların planlarının bir parçasının "Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın kaçırılması olduğu, yerel bir terör örgütünün kurucuları ya da üyeleri oldukları, federal hükümete karşı son derece haince bir girişim hazırladıkları" iddia ediliyor.

Sanıkların, Almanya'daki elektrik altyapısına patlayıcılarla saldırı düzenleyerek Almanya çapında elektrik kesintisine yol açmak istedikleri belirtildi.

Söz konusu grup üyeleri, 14 Nisan 2022'de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 5 örgüt üyesinin tutuklu yargılanmasına 17 Mayıs'ta başlanmıştı.

Davayla ilgili kararın Ocak 2024'te verilmesi bekleniyor.