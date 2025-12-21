Haberler

Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan ve bir süredir psikolojik tedavi gören Özlem Yıldırım, tren altında kalarak yaşamını yitirdi. Genç kadının ölüm nedeninin intihar mı kaza mı olduğu araştırılıyor.

  • Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki Özlem Yıldırım, tren altında kalarak hayatını kaybetti.
  • Özlem Yıldırım, Erlangen Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde psikolojik tedavi görüyordu.
  • Özlem Yıldırım'ın cenazesi, 22 Aralık Pazartesi günü DİTİB Fürth Mevlana Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gaziantep'te defnedilecek.

Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan ve Erlangen Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin psikolojik tedavi gören Özlem Yıldırım, tren altında kalarak yaşamını yitirdi. İntihar ettiği değerlendirilen Yıldırım'ın ölümü yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu. Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki Özlem Yıldırım, raylar üzerinde yürürken tren altında kalarak hayatını kaybetti. Gaziantepli Yıldırım ailesinin üç çocuğundan biri olan Özlem Yıldırım'ın psikolojik rahatsızlık nedeniyle Erlangen Tıp Fakültesi'nde psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

İNTİHAR ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

İntihar ettiği değerlendirilen Yıldırım'ın ölümü yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu. Kardeşi Ertuğrul Yıldırım, Özlem'in Almanya'da doğup büyüdüğünü, yüksek okul bitirdikten sonra iyi bir mesleğe sahip olarak bir şirkette çalıştığını, iş yoğunluğu ve stres nedeniyle psikolojik tedaviye başladığını söyledi.

OLAY GÜNÜ TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN EVE GELMİŞ

Ertuğrul Yıldırım, olay günü kız kardeşinin tedavi gördüğü hastaneden eve geldiğini, eve girmeden geri hastaneye dönmek isterken tren rayları üzerinde yürüdüğü sırada trenin altında kaldığını ifade etti. Yıldırım, "Dertler paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. Kız kardeşim dertlerinin çoğunu bizimle paylaşsaydı stresi azalır ve psikolojik tedaviye başlamazdı. Bu kötü durum da başımıza gelmezdi" dedi.

CENAZESİ MEMLEKETİ GAZİANTEP'TE DEFNEDİLECEK

Özlem Yıldırım'ın cenazesi, 22 Aralık Pazartesi günü DİTİB Fürth Mevlana Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Gaziantep'te aile kabristanlığına defnedilecek.

Kaynak: ANKA / Dünya
500

