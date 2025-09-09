Almanya'da Okullarda Cep Telefonu Yasağı Tartışmaları Yeniden Başladı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)– Almanya'da 2025-2026 eğitim dönemi başlarken, ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu (Handy) yasağı tartışmaları yeniden gündeme geldi. Ülkede bazı eyaletler, ilkokuldan dokuzuncu sınıfa kadar okullarda cep telefonu kullanımını yasaklıyor.

Bavyera, Brandenburg, Bremen, Hessen, Saarland, Schleswig-Holstein ve Thüringen eyaletlerinde cep telefonu yasağı yeni dönemde uygulanacak. Saksonya eyaletinde ise yasağın gelecek eğitim yılında başlaması planlanıyor.

Diğer yandan Aşağı Saksonya, Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Kuzey Ren-Vestfalya, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde öğrenciler cep telefonu kullanmaya devam edebilecek. Bu eyaletlerde bazı okullarda ise gönüllülük esasına dayalı uygulamalar bulunuyor.

Yetkililer, bazı eyaletlerde yasağın uygulanmasında zorluklar yaşandığını belirtirken, velilerin çoğunluğunun cep telefonu yasağını desteklediğini vurguladı. Uzmanlar, telefon kullanımının ders sırasında dikkat ve öğrenme performansını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.